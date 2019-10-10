Норвегія призупиняє експорт нової зброї до Туреччини
Норвегія заявила, що призупиняє весь експорт нових озброєнь до Туреччини після того, як Анкара розпочала військовий наступ на курдські сили на півночі Сирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
"Зважаючи на те, що ситуація складна і швидко змінюється, Міністерство закордонних справ в рамках запобіжного заходу не працюватиме з будь-якими новими вимогами щодо експорту оборонних матеріалів або матеріалів багатоцільового використання до Туреччини", - заявила міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде.
Турецька військова операція "Джерело миру" проти сирійських курдських ополчень, яку країна розпочала в середу, викликала хвилю різкої критики західних союзників. ЄС закликав Анкару припинити наступ.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що турецькі сили ліквідували "109 терористів" - членів курдських загонів "Демократичних сил Сирії" (SDF). Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.
SDF заявили, що внаслідок турецьких повітряних ударів і обстрілів загинули вже 9 мирних мешканців, поранені десятки.
Шестеро цивільних осіб загинули і ще 70 отримали поранення внаслідок ракетних та мінометних обстрілів турецьких міст з боку Сирії.
Багато країн занепокоєні тим, що наступ на курдів може сприяти відродженню сил "Ісламської держави".
Ердоган стверджує, що військова операція Туреччини в Сирії "гарантує всьому світу", що "Ісламська держава" не зможе знову панувати в регіоні.
Рада Безпеки ООН збереться на засідання у четвер, щоб обговорити ситуацію в Сирії.