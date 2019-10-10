Норвегия приостанавливает экспорт нового оружия в Турцию

Норвегия заявила, что приостанавливает весь экспорт новых вооружений в Турцию после того, как Анкара начала военное наступление на курдские силы на севере Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Учитывая то, что ситуация сложная и быстро меняется, Министерство иностранных дел в качестве меры пресечения не будет работать с любыми новыми требованиями по экспорту оборонных материалов или материалов многоцелевого использования в Турцию", - заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде.

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Турецкая военная операция "Источник мира" против сирийских курдских ополчений, которую страна начала в среду, вызвала волну резкой критики западных союзников. ЕС призвал Анкару прекратить наступление.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что турецкие силы ликвидировали "109 террористов" - членов курдских отрядов "Демократических сил Сирии" (SDF). Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.

SDF заявили, что в результате турецких воздушных ударов и обстрелов погибли уже 9 мирных жителей, ранены десятки.

Шесть гражданских лиц погибли и еще 70 получили ранения в результате ракетных и минометных обстрелов турецких городов со стороны Сирии.

Многие страны обеспокоены тем, что наступление на курдов может способствовать возрождению сил "Исламского государства".

Эрдоган утверждает, что военная операция Турции в Сирии "гарантирует всему миру", что "Исламское государство" не сможет снова властвовать в регионе.

Совет Безопасности ООН соберется на заседание в четверг, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.