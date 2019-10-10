ЄС закликав Туреччину припинити військову операцію в Сирії

Європейський союз закликав Туреччину припинити односторонню військову операцію на північному сході Сирії.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, повідомляє "Європейська правда".

"У світлі турецької військової операції на північному сході Сирії ЄС підтверджує, що стійке рішення сирійського конфлікту не може бути досягнуте військовим шляхом. ЄС закликає Туреччину припинити односторонні військові дії. Відновлення збройних зіткнень на північному сході ще більше підірве стабільність у всьому регіоні, посилить страждання цивільного населення і спровокує нові переміщення" - йдеться у заяві.

Могеріні наголосила, що односторонні дії Туреччини ставлять під загрозу прогрес, досягнутий глобальною коаліцією по розгрому "Ісламської держави", і застерегла від відродження терористичного угруповання.

"Малоймовірно, що так звана "безпечна зона" на північному сході Сирії, передбачена Туреччиною, відповідатиме міжнародним критеріям повернення біженців" - зазначила вона.

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"Ми поділяємо мету припинення насильства, перемоги над тероризмом і сприяння стабільності в Сирії і в регіоні в цілому. ЄС продовжує настійно закликати всі сторони забезпечити захист цивільного населення і безперешкодний, безпечний і стійкий гуманітарний доступ на всій території Сирії" - наголошується у заяві.

Нагадаємо, 9 жовтня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина розпочала заплановану військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), які вона вважає терористами.