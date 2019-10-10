Турецькі міста обстріляли із Сирії: 6 загиблих, 70 поранених
Шестеро цивільних осіб загинули і ще 70 отримали поранення внаслідок ракетних та мінометних обстрілів турецьких міст з боку Сирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Троє людей, зокрема немовля, загинули, і 45 осіб отримали поранення під час мінометних обстрілів по турецькому прикордонному місті Ачкакале.
У районі Нусайбін провінції Мардін загинули ще троє цивільних, понад 20 людей поранено.
9 жовтня, після відступу американських сил з частини прикордонного регіону, Туреччина розпочала свій наступ на північному сході Сирії.
Операція спрямована проти "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, що контролюють цей регіон країни. Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.
SDF заявили, що внаслідок турецьких повітряних ударів і обстрілів загинули вже 9 мирних мешканців, поранені десятки. Туреччина каже, що в наступі в Сирії вже вбито 109 "бойовиків".
Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".
Туреччина планує переселити 2 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.
Нагадаємо, Євросоюз закликав Туреччину припинити односторонню військову операцію на північному сході Сирії.