Турецькі міста обстріляли із Сирії: 6 загиблих, 70 поранених

Шестеро цивільних осіб загинули і ще 70 отримали поранення внаслідок ракетних та мінометних обстрілів турецьких міст з боку Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Троє людей, зокрема немовля, загинули, і 45 осіб отримали поранення під час мінометних обстрілів по турецькому прикордонному місті Ачкакале.

У районі Нусайбін провінції Мардін загинули ще троє цивільних, понад 20 людей поранено.

9 жовтня, після відступу американських сил з частини прикордонного регіону, Туреччина розпочала свій наступ на північному сході Сирії.

Операція спрямована проти "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, що контролюють цей регіон країни. Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.

SDF заявили, що внаслідок турецьких повітряних ударів і обстрілів загинули вже 9 мирних мешканців, поранені десятки. Туреччина каже, що в наступі в Сирії вже вбито 109 "бойовиків".

Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Туреччина планує переселити 2 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

Нагадаємо, Євросоюз закликав Туреччину припинити односторонню військову операцію на північному сході Сирії.