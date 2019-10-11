Іспанія перепоховає диктатора Франко перед виборами

Іспанія встановила 25 жовтня як крайній термін для переміщення останків диктатора Франсіско Франко з мавзолею, де він зараз похований, до могили на громадському кладовищі в Мадриді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Віцепрем'єр-міністр Кармен Кальво заявила, що ексгумація буде проводитися у приватному порядку, і що її точна дата буде повідомлена родичам за 48 годин до цього.

Читайте також Верховний суд Іспанії дозволив перепоховання останків диктатора Франко

У вересні Верховний суд Іспанії дозволив уряду провести ексгумацію останків диктатора Франсіско Франко з державного мавзолею і перенести їх на цвинтар Ель Пардо на півночі Мадрида.

У державному мавзолеї Франко похований з десятками тисяч загиблих в результаті громадянської війни. Уряд стверджує, що колишнього диктатора не можна розміщувати десь, де його можна буде прославляти.

Лідер соціалістів Педро Санчес намагається залишитися при владі на дострокових виборах 10 листопада після того, як йому не вдалося сформувати уряд, незважаючи на те, що він отримав більшість голосів на виборах у квітні.