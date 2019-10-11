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Испания перезахоронит диктатора Франко перед выборами

Пятница, 11 октября 2019, 17:18

Испания установила 25 октября крайним сроком для перемещения останков диктатора Франко из мавзолея, где он сейчас похоронен, в могилу на общественном кладбище в Мадриде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Вице-премьер Кармен Кальво заявила, что эксгумация будет проводиться в частном порядке, и ее точная дата будет сообщена родственникам за 48 часов.

В сентябре Верховный суд Испании разрешил правительству провести эксгумацию останков диктатора Франко из государственного мавзолея и перенести их на кладбище Эль Пардо на севере Мадрида.

В государственном мавзолее Франко похоронен с десятками тысяч погибших в результате гражданской войны. Правительство утверждает, что бывшего диктатора нельзя размещать где-то, где его можно будет прославлять.

Лидер социалистов Педро Санчес пытается остаться у власти на досрочных выборах 10 ноября после того, как ему не удалось сформировать правительство, несмотря на то, что он получил большинство голосов на выборах в апреле.

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