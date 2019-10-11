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Йованович на слуханнях у Конгресі відкинула звинувачення Джуліані й Луценка

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 19:30

Колишня посол США в Україні Марі Йованович у промові перед законодавцями Конгресу заявила, що її відкликання стало прямим результатом тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Йованович прибула на Капітолійський пагорб для свідчень в рамках розслідування у справі імпічменту президенту Дональду Трампу. 

У підготовленій наперед промові, з якою ознайомилось видання, Йованович сказала законотворцям, що цієї весни вона була змушена залишити Київ "наступним літаком". Згодом її усунули з посади, а Заступник Державного секретаря Джон Салліван сказав їй, що, хоча вона нічого поганого не зробила, президент втратив довіру до неї, а Держдеп перебував під чималим тиском, щоб усунути її, з літа 2018 року.

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Роз'яснюючи свій відхід, вона вказала на місяці критики з боку особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, який звинуватив її у особистому негативному ставленні до президента та прагненні захистити інтереси колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина, який працював у раді директорів української енергетичної компанії Burisma.

"Щодо подій під час мого перебування в Україні, я категорично заявляю, що я ніколи ні через себе, ні через інших, прямо чи опосередковано, чи будь-яким іншим способом не просила будь-якого уряду чи урядового чиновника в Україні (або в інших місцях) утримуватися від розслідування або переслідування фактичної корупції. Як пан Луценко, колишній генеральний прокурор України нещодавно визнав, згадка про те, що я створила або поширила список "непереслідуваних", є абсолютно фальшивою - це історія, від якої сам пан Луценко, з тих пір відступив", - йдеться у промові Йованович.

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"Не менш вигаданою є думка про те, що я нелояльна до президента Трампа. Я чула у ЗМІ твердження, що я нібито сказала команді посольства ігнорувати накази президента, "оскільки йому оголосять імпічмент". Це твердження хибне. Я ніколи такого не говорила своїм колегам з посольства чи комусь іншому", - додала вона.

"Далі, адміністрація Обами не просила мене допомогти кампанії Клінтон чи нашкодити кампанії Трампа, і я б не робила будь-які подібні кроки, якби й просили. Я ніколи не зустрічалася з Хантером Байденом, у мене не було прямої або непрямої розмови з ним. І хоча я зустрічалася з колишнім віцепрезидентом Байденом кілька разів протягом наших багатьох років в уряді, ні він, ні попередня Адміністрація ніколи, прямо чи опосередковано, не порушувала питання "Бурісми", або Хантера Байдена зі мною", - каже Йованович.

"Щодо мера Джуліані, у мене був лише мінімальний контакт з ним - загалом три, про які я пам’ятаю. Жоден не пов'язаний з спірними подіями. Я не знаю мотивів пана Джуліані щодо нападу на мене. Але люди, які були названі в пресі як пов'язані з містеррм Джуліані, можливо, вірили, що їхні особисті фінансові амбіції були придушені нашою антикорупційною політикою в Україні, - розповідає вона.

Йованович каже, що після того, як їй різко наказали покинути Україну "наступним літаком", вона зустрілася із заступником державного секретаря, "який повідомив мені про скорочення мого терміну".

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Імпічмент Трампа США
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