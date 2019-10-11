Скарги про тиск Білого дому на Україну подавалися ще до дзвінка Трампа і Зеленського - WP

Співробітники Ради національної безпеки США висловлювали побоювання з приводу спроб Білого дому чинити тиск на Україну в політичних цілях ще до телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post.

За даними видання, принаймні, чотири співробітники Ради нацбезпеки були настільки стривожені спробами адміністрації Трампа чинити тиск на Україну, що заявляли про це юристу Білого дому як до, так і відразу після дзвінка Трампа Зеленському 25 липня.

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Характер і терміни раніше невідомих обговорень з юрисконсультом Ради нацбезпеки Джоном Ейзенбергом вказують на те, що чиновники передавали попередження по офіційних каналах Білого дому раніше, ніж передбачалося раніше, в тому числі до телефонного дзвінка.

У той час чиновники були стурбовані зміщенням в травні посла США в Україні Марі Йованович; подальшими зусиллями адвоката Трампа Рудольфа Джуліані з пропагування змови, пов'язаної з Україною; а також сигналами на зустрічах в Білому домі про те, що Трамп хотів, щоб новий уряд в Києві представив матеріали, які можуть завдати політичної шкоди кандидату в президенти від Демократичної партії Джо Байдену.

За словами чиновників, ці побоювання різко зросли після телефонного дзвінка. Протягом декількох хвилин високопоставлені чиновники, в тому числі тодішній радник з національної безпеки Джон Болтон, обдзвонювали підлеглих з приводу того, що сказав Трамп Зеленському.

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Болтон та інші щосили намагалися отримати попередню розшифровку, яка вже була "замкнена" у високо секретній комп'ютерній мережі.

"Коли люди слухали це в режимі реального часу, виникали серйозні побоювання з приводу того, що відбувається - лунали сигнали тривоги. Люди намагалися зрозуміти, що робити, як зрозуміти ситуацію", - сказав співрозмовник, знайомий з низкою подій в Білому домі.

Неясно, чи говорили чиновники, які скаржилися Ейзенбергу, з інформатором, який написав скаргу на розмову Трампа із Зеленським, після якої в США заговорили про імпічмент.

Також невідомо, чи зробив Ейзенберг будь-які дії після попереджень, отриманих ним раніше в липні, або після розмови Трампа і Зеленського.

Якщо це сталося, це допоможе пояснити, як Білий дім вже знав про побоювання з приводу дзвінка 25 липня, коли з ним зв'язався генеральний адвокат ЦРУ за кілька тижнів до того, як скарга заявника, подана співробітником агентства, стала публічною.