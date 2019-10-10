У Конгресі видали повістки двом обвинуваченим, які звели Джуліані з Луценком

Демократи в Палаті представників США, які ведуть розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, викликали двох соратників адвоката Трампа Руді Джуліані, яких затримали та звинуватили у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Народженого в Україні Лева Парнаса та вихідця з Білорусі Ігоря Фрумана, двох американських бізнесменів штату зі Флорида, попросили з’явитися перед слідчими Палати в четвер і п’ятницю, але ті відмовилися.

Вони планували вилетіти до Відня в середу ввечері, повідомило джерело, знайоме з цим питанням.

Голови трьох комітетів Палати заявили, що Парнас і Фруман повинні до 16 жовтня надати письмові свідчення і документи, пов’язані з їхньою взаємодією з адміністрацією Трампа, Джуліані та українськими чиновниками.

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Як очікується, вони дадуть свідчення Конгресу "в пізніший термін", йдеться в повідомленні.

Двоє спонсорів виборчої кампанії Трампа на виборах президента США, які допомагали його адвокату Руді Джуліані лобіювати розслідування відносно Джо Байдена, були затримані в середу пізно ввечері.

З кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Байдена. Також вони лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади цієї весни.

В липні ЗМІ повідомили, що колишні генпрокурори Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Дональду Трампу компромат на його потенційного конкурента на президентських виборах 2020 року - демократа Джо Байдена .

Журналісти також встановили, що Парнас і Фруман шукали зустрічі з Володимиром Зеленським. Під час інавгурації вони зупинялися в готелі Hilton в Києві.

У той же час, олігарх Ігор Коломойський стверджував, що після перемоги Зеленського на виборах вони приїжджали до Ізраїлю і безуспішно просили його посприяти зустрічі з майбутнім президентом.