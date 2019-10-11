США перекидають велику кількість сил до Саудівської Аравії

США оголосили у п’ятницю про нове велике перекиданя сил до Саудівської Аравії з метою зміцнити оборону королівства після нападу 14 вересня на його нафтові об'єкти, в чому Вашингтон та Ер-Ріяд звинуватили Іран.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Запланованe розгортання включатиме дві ескадрильї винищувачів, дві додаткові батареї Patriot та одну найсучаснішу систему повітряної і протиракетної оборони THAAD.

"У сукупності з іншими розгортаннями це становить додаткові 3 тисячі сил, які були розширені або направлені протягом останнього місяця", - заявив прессекретар Пентагону Джонатан Гофман.

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Незрозуміло, чи можуть деякі із новоголошених військ замінити інші американські сили, які, як очікується, покинуть регіон у найближчі тижні чи місяці.

Пентагон ще не оголосив, наприклад, чи замінить авіаносець USS "Авраам Лінкольн" та його ударну групу, коли врешті-решт завершить своє розгортання на Близькому Сході.

Іран відкинув звинувачення США після ударів 14 вересня, які пошкодили найбільший у світі завод переробки сировини та спричинили найсерйозніший стрибок цін на нафту за десятиліття. Відповідальність за напад взяв на себе єменський рух хуситів, який підтримує Іран.