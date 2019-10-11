США перебрасывают большое количество сил в Саудовскую Аравию

США объявили в пятницу о новой большой переброске сил в Саудовскую Аравию с целью укрепить оборону королевства после нападения 14 сентября на его нефтяные объекты, в чем Вашингтон и Эр-Рияд обвинили Иран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Запланированное развертывание будет включать две эскадрильи истребителей, две дополнительные батареи Patriot и одну современную систему воздушной и противоракетной обороны THAAD.

"В совокупности с другими развертывания это составляет дополнительные 3 тысячи сил, которые были расширены или направлены в течение последнего месяца", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джонатан Гофман.

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Непонятно, могут ли некоторые из новообъявленных войск заменить другие американские силы, которые, как ожидается, покинут регион в ближайшие недели или месяцы.

Пентагон еще не объявил, например, заменит ли авианосец USS "Авраам Линкольн" и его ударную группу, когда в конце концов завершит свое развертывание на Ближнем Востоке.

Иран отверг обвинения США после ударов 14 сентября, которые повредили крупнейший в мире завод по переработке сырья и вызвали серьезный скачок цен на нефть за десятилетие. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение хуситов, которое поддерживается Ираном.