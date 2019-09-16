Трамп: США в бойовій готовності через атаку у Саудівській Аравії

Сполучені Штати вважають, що вони знають, хто стоїть за атаками на саудівські нафтові об'єкти, і перебувають "в бойовій готовності".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у Twitter президент США Донадьд Трамп.

"Видобуток нафти в Саудівській Аравії зазнав нападу. Є підстави вважати, що ми знаємо винного, знаходимося в бойовій готовності в залежності від перевірки, але чекаємо від Королівства інформації про те, хто, на їхню думку, здійснив атаку, і на яких умовах ми будемо діяти!".

У ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.

У результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.

Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.

Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.

Як пише Bloomberg, нинішня атака на нафтові родовища Саудівської Аравії стала найбільшою за останні 10 років.

ЄС заявив про загрозу регіональній безпеці після нападу в Саудівській Аравії.