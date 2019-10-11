Пентагон: вторгнення у Сирію загрожує Туреччині серйозними наслідками

Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Туреччині слід зменшити ескалацію в Сирії, перш ніж вона стане "непоправною", додавши: операція Анкари може зашкодити персоналу США в Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Вторгнення Туреччини, яке розпочалось після виводу Трампом військ США з регіону, відкрило новий фронт у восьмирічній громадянській війні в Сирії й викликало жорстку міжнародну критику.

"Хоча міністр підтвердив те, що ми цінуємо наші стратегічні двосторонні відносини, це вторгнення ризикує серйозними наслідками для Туреччини", - йдеться в заяві Пентагону за підсумками телефонної розмови Еспера з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром в четвер.

"У частині розмови міністр Еспер наполегливо закликав Туреччину припинити дії в північно-східній Сирії, щоб збільшити ймовірність того, що Сполучені Штати, Туреччина і наші партнери могли знайти спільний спосіб деескалації ситуації, перш ніж вона стане непоправною", - додається у заяві.

Еспер, йдеться в заяві, ясно дав зрозуміти, що "неузгоджені дії" Туреччини ставлять під загрозу прогрес, досягнутий в боротьбі з бойовиками Ісламського держави.

Туреччина каже, що мета її нападу - розгромити курдські загони, які вона вважає терористичними через зв'язки з повстанцями в Туреччині.

Туреччина заявляє, що має на меті створити на "звільненій" частині Сирії "безпечну зону", куди вона зможе відправити багатьох із 3,6 мільйона сирійських біженців, які зараз перебувають на її території.

Курдські загони YPG є головним бойовим елементом Сирійських демократичних сил (SDF), які виступали в ролі головних союзників США в кампанії проти терористичної Ісламської держави.

Зараз SDF контролює більшу частину території, яку раніше займали угруповання Ісламської держави в Сирії.

SDF зараз утримує тисячі бойовиків Ісламської держави у в'язницях, а у таборах — десятки тисяч членів їхніх сімей.