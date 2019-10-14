Вибори у Польщі: партія влади перемогла, проходить і блок ультраправих
Партія влади Польщі "Право та Справедливість" перемогла на парламентських виборах в суботу, зумівши трохи покращити свій результат у порівнянні з виборами 2015 року.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За інформацією виборчої комісії, після опрацювання майже 72% даних з дільничних комісій, "Право та справедливість" набирає 45,81% голосів. На парламентських виборах 2015 року за них проголосувало 37,6% виборців.
Опозиційна "Громадянська платформа" отримала 25,46% голосів.
11,9% проголосували за "Лівицю" - блок лівоцентристських партій.
"Польська коаліція", блок Польської селянської партії та популістів із Kukiz’15, отримали 8,96%.
У Сеймі будуть представлені також ультраправі популісти – блок Конфедерація. У той час, як опитування перед виборами не передбачали, що партія потрапить у Сейм, політсила набрала 6,71%.
На виборах до Сенату "Право і справедливість" теж лідирує з 46,19% голосів. "Громадянська платформа" має 33,25%, Польська селянська партія – 5,31%.
Явка на виборах була найвищою в історії сучасної Польщі – понад 60%.
Детальніше читайте у статті: "Стара влада та друзі Кремля: яку небезпеку несуть Україні результати польських виборів"