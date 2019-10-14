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Вибори у Польщі: партія влади перемогла, проходить і блок ультраправих

Понеділок, 14 жовтня 2019, 10:33

Партія влади Польщі "Право та Справедливість" перемогла на парламентських виборах в суботу, зумівши трохи покращити свій результат у порівнянні з виборами 2015 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією виборчої комісії, після опрацювання майже 72% даних з дільничних комісій, "Право та справедливість" набирає  45,81% голосів. На парламентських виборах 2015 року за них проголосувало 37,6% виборців.

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Опозиційна "Громадянська платформа" отримала 25,46% голосів.

11,9% проголосували за "Лівицю" - блок лівоцентристських партій.

"Польська коаліція", блок Польської селянської партії та популістів із Kukiz’15, отримали 8,96%.

У Сеймі будуть представлені також ультраправі популісти – блок Конфедерація. У той час, як опитування перед виборами не передбачали, що партія потрапить у Сейм, політсила набрала 6,71%.

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На виборах до Сенату "Право і справедливість" теж лідирує з 46,19% голосів. "Громадянська платформа" має 33,25%, Польська селянська партія – 5,31%.

Явка на виборах була найвищою в історії сучасної Польщі – понад 60%.

Детальніше читайте у статті: "Стара влада та друзі Кремля: яку небезпеку несуть Україні результати польських виборів"

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