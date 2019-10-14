Выборы в Польше: партия власти победила, проходит и блок ультраправых

Партия власти Польши "Право и Справедливость" победила на парламентских выборах в субботу, сумев немного улучшить свой результат по сравнению с выборами 2015 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации избирательной комиссии, после обработки почти 72% данных с участковых комиссий, "Право и справедливость" набирает 45,81% голосов. На парламентских выборах 2015 года за них проголосовало 37,6% избирателей.

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Оппозиционная "Гражданская платформа" получила 25,46% голосов. 11,9% проголосовали за блок левоцентристских партий.

"Польская коалиция", блок Польской крестьянской партии и популистов с Kukiz'15, получили 8,96%.

В Сейме будут представлены также ультраправые популисты - блок Конфедерация. В то время, как опросы перед выборами не предполагали, что партия попадет в Сейм, политическая сила набрала 6,71%.

На выборах в Сенат "Право и справедливость" тоже лидирует с 46,19% голосов. "Гражданская платформа" 33,25%, Польская крестьянская партия - 5,31%.

Явка на выборах была самой высокой в ​​истории современной Польши - более 60%.