PiS перемагає на польських виборах, також проходять "друзі Путіна" – екзитпол

На парламентських виборах у Польщі перемогла нинішня правляча партія "Право та Справедливість". Згідно екзитполам, за неї віддали голоси 43,6% виборців, що дозволяє їм згнову сформувати монокоаліцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на опитування Ipsos, проведеного на замовлення каналу TVN24.

Таким чином, правлячій польській пратії вдалося покращити свої результат. Нагадаємо, на парламентських виборах 2015 року за них проголосувало 37,6% виборців.

Опозиційна "Громадянська платформа" отримала 27,4% голосів. Ще 11,9% проголосували за "Лівицю" - блок лівоцентристських партій.

У Сейм також проходить і "Польська коаліція" - блок Польської селянської партії та популістів із Kukiz’15 – за них віддало голоси 9,6%.

Сенсацією нинішніх виборів стало проходження до Сейму ще одних ультраправих популістів – блока Конфедерація. За цю політичну сили проголосувало 6,4%, тоді як опитування давали їм набагато менше за прохідной бар'єр - на рівні 3,8%.

У випадку, якщо Конфедерація пройде у Сейм, це може дещо ускладнити відносини Польщі із Україною.

Детальніше про вибори у Польщі можна почитати у статті "Голосування на тлі безвізу: як польські вибори вплинуть на відносини з Україною".