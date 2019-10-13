Вибори у Польщі: явка найвища за 4 роки

Станом на 12 годину дня на парламентських виборах у Польщі проголосувало 18,4% виборців.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Таким чином, наразі явка у Польщі э найвищою за останні 4 роки. Для порівняння, на парламентських виборах 2015 року станом на 12 годину явка складала 16,47%

Також нижчою булла явка на місцевих виборах 2018 року та на цьогорічних виборах до Європарламенту (15,61% та 14,39% відповідно).

Як зазначається, наразі явка у східних воєводствах вище, аніж у західних.

Така явка грає на руку правлячій партії "Право та Справедливість". Нагадаємо, згідно оприлюдненому за тиждень до дня виборів опитуванні, за них готові проголосувати 45,1% поляків, що дав їм шанси на повторне формування одноосібної більшості.

За головну опозицій силу "Громадянську коаліцію" планують проголосувати 24,6% польських виборців. На третьому місці перебуває "Лівиця" з 12,6% підтримки, на четвертому "Польська коаліція", яка є об’єднанням руху Kukiz15 з PSL і перебуває небезпечно близько від прохідного бар’єру з підтримкою на рівні 5,6%.

Разом із тим на результати виборів може вплинути явка. Зокрема, згідно опитуванням, лише 64% потенційних виборців PiS збираються йти на дільниці. Серед опозиції цей показник досягає 90-100%.

Також зазначається, що станом на 10 годуину по всій Польщі сталося 30 виборчих інцидентів. Зокрема, два члени комісії виявилися під впливом алкоголю.

Детальніше про вибори у Польщі можна почитати у статті "Голосування на тлі безвізу: як польські вибори вплинуть на відносини з Україною".