Зеленський їде з візитом до Латвії

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня відвідає Латвію з одноденним офіційним візитом.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента Латвії, передає "Європейська правда".

Розпочнеться візит о 10:30 з офіційної зустрічі в Президентському палаці (Ризькому замку). Зеленського з дружиною зустріне президент Латвії Егілс Левітс.

Далі відбудеться зустріч двох делегацій та спільна пресконференція лідерів. Також заплановані зустрічі Зеленського зі спікером Сейму Інарою Мурнієце і прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

Зеленський візьме участь у церемонії покладання квітів до Пам'ятника свободи, а також відвідає Латвійський музей окупації.

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Також він завітає до Ризької середньої української школи, покладе квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі Риги та поспілкується з українською громадою Латвії.

Останнім пунктом програми візиту стане встановлення меморіальної дошки до 100-річчя відкриття першої дипломатичної місії України (Української Народної Республіки) у Ризі.

Левітс перед зустріччю заявляв, що хоче почути від Зеленського "про ситуацію в Україні в цілому, і зокрема, що стосується Криму та Донбасу; про подальші реформи; про те, як він планує проводити внутрішню політику; а також те, що стосується зовнішньополітичного курсу".