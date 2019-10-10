Українська діаспора в Латвії розділена на два крила - президент

Українська діаспора в Латвії розділена на два крила: проукраїнське та проросійське.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Знаю про такий аспект... не хочу вживати слово "розрізнена". Скажімо так – українська діаспора розділена на два крила. Одне – проукраїнське, а інше – більше налаштоване на російське світосприйняття. Також добре знаю про те, що зараз багато українців приїжджають до Латвії. Ще хочу нагадати, що наша країна підтримує українських військових, надає їм реабілітацію... Отже, підсумовуючи все, з "українством" я стикався і стикаюсь. І історія України мені загалом добре відома", - зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня відвідає Латвію з офіційним візитом.

"Враховуючи, що стосунки між Латвією та Україною дуже добрі, а також те, що ми обидва на цій посаді відносно недавно, перша мета – познайомитись. А далі найважливіше – я хотів би почути від пана президента, як то кажуть, "з перших уст", про його особисте бачення з ряду питань", - сказав Левітс.

"Про ситуацію в Україні в цілому, і зокрема, що стосується Криму та Донбасу; про подальші реформи; про те, як він планує проводити внутрішню політику; а також те, що стосується зовнішньополітичного курсу. Таке спілкування буде доброю запорукою для того, щоб ми могли спільно та цілеспрямовано ввести відносини між нашими країнами в найкраще русло", - додав він.

Егілс Левітс був обраний президентом Латвії у травні цьогоріч. Зазначимо, що латвійського президента обирає парламент, а більшість повноважень в країні має прем’єр-міністр.