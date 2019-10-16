Зеленский едет с визитом в Латвию
Президент Владимир Зеленский 16 октября посетит Латвию с однодневным официальным визитом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Латвии, передает "Европейская правда".
Начнется визит в 10:30 с официальной встречи в Президентском дворце (Рижском замке). Зеленского с женой встретит президент Латвии Егилс Левитс.
Далее состоится встреча двух делегаций и совместная пресс-конференция лидеров. Также запланированы встречи Зеленского со спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом.
Зеленский примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы, а также посетит Латвийский музей оккупации.
Также он посетит Рижскую среднюю украинскую школы, возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко в центре Риги и пообщается с украинской общиной Латвии.
Последним пунктом программы визита станет установление мемориальной доски к 100-летию открытия первой дипломатической миссии Украины (Украинской Народной Республики) в Риге.
Левитс перед встречей заявлял, что хочет услышать от Зеленского "о ситуации в Украине в целом, и в частности, что касается Крыма и Донбасса, о дальнейших реформах, о том, как он планирует проводить внутреннюю политику, а также то, что касается внешнеполитического курса" .