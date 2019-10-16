Конгрес наразі не голосуватиме щодо імпічменту Трампу

Конгрес США наразі не проводитиме голосування за дозвіл провести процедуру імпічменту американському президенту Дональду Трампу.

Про це заявила спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Пелосі повторила свій аргумент про те, що для подальшого формального розслідування немає необхідності проводити голосування.

Трамп та його союзники стверджують, що розслідування є нелегітимним без офіційного голосування в Палаті представників.

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що на запит слідчих Палати представників не буде надавати ніяких документів, які, на думку слідчих, допоможуть краще зрозуміти його роль у спробах президента США Дональда Трампа чинити тиск на Україну.

Його адвокат звинуватив комітети Палати у тому, що вони вимагають документи, які "явно не є віцепрезидентськими записами" та додав, що слідство зрештою буде визнано незаконним.

Демократ Адам Шифф, який очолює Комітет з питань розвідки Палати представників і є одним з найбільших опонентів Трампа, заявив, що розслідування комітетів триватиме.

Він додав, що очікує, що комітети в певний момент випустять стенограми та викличуть деяких свідків для відкритих слухань.

Демократи у Конгресі США розслідують прямі прохання Трампа до українських чиновників розпочати розслідування стосовно його політичного суперника Джо Байдена та його родини.

Напередодні за закритими дверима свідчив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент.