Білий дім обрав тріо для проведення політики щодо України - топ-чиновник Держдепу

Білий дім призначив команду з трьох осіб, щоб обійти офіційну політику США щодо України, на зустрічі, організованій виконувачем обов'язків начальника апарату Білого дому Міком Малвані.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Кент напередодні за зачиненими дверима відповідав на запитання членів трьох комітетів Палати представників Конгресу США в рамках розслідування справи про імпічмент президенту Дональду Трампу.

Кент заявив, що він особисто не був присутнім на зустрічі 23 травня, але посадовців департаменту поінформували про те, що тодішній спецпредставник в Україні Курт Волкер, посол в Європейському Союзі Гордон Сондланд та міністр енергетики Рік Перрі нестимуть відповідальність за політику щодо України.

Ні державний секретар Майкл Помпео, ні інші посадові особи, які зазвичай формували дипломатичні канали американської зовнішньої політики в Україні, не повинні були брати участі, згідно з переказами свідчень Кента парламентарем Джеральдом Конноллі з Вірджинії.

Конноллі додав, що Кент, заступник помічника держсекретаря, назвав тріо "трьома аміго".

Кент розповів про власні занепокоєння, що "тінь, паралельна роль" Руді Джуліані, особистого адвоката Трампа, "підірвала 28 років американських зусиль, щоб намагатися сприяти верховенству права в Україні".

Трамп і члени його оточення стали об'єктом пильної уваги у зв'язку з твердженнями про те, що адміністрація відкликала посла США в Україні Марі Йованович через її побоювання, що оточення Трампа, в тому числі його особистий адвокат Руді Джуліані, чинять тиск на українських лідерів з метою отримати політичну підтримку.

Документи, передані в Конгрес на початку цього місяця генеральним інспектором Держдепартаменту, свідчать, що Кент намагався захистити Йованович від внутрішньої наклепницької кампанії проти неї.

Кент є четвертим свідком у розслідуванні імпічменту. Раніше цього місяця конгресмени заслухали Курта Волкера, колишнього спеціального посланника адміністрації в Україні, колишнього посла в Україні Марі Йованович та Фіону Гілл, головного аналітика Трампа по Росії в Раді національної безпеки.

Демократи у Конгресі США розслідують прямі прохання Трампа до українських чиновників розпочати розслідування стосовно його політичного суперника Джо Байдена та його родини.