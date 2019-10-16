Конгресс пока не будет голосовать по вопросу импичмента Трампу

Конгресс США пока не будет проводить голосование за разрешение провести процедуру импичмента американскому президенту Дональду Трампу.

Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Пелоси повторила свой аргумент о том, что для дальнейшего формального расследования нет необходимости проводить голосование.

Трамп и его союзники утверждают, что расследование является нелегитимным без официального голосования в Палате представителей.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что по запросу следователей Палаты представителей не будет предоставлять никаких документов, которые, по мнению следователей, помогут лучше понять его роль в попытках президента США Дональда Трампа оказывать давление на Украину.

Его адвокат обвинил комитеты Палаты в том, что они требуют документы, которые "явно не являются вице-президентскими записями" и добавил, что следствие в итоге будет признано незаконным.

Демократ Адам Шифф, который возглавляет Комитет по вопросам разведки Палаты представителей и является одним из крупнейших оппонентов Трампа, заявил, что расследование комитетов будет продолжаться.

Он добавил, что ожидает, что комитеты в определенный момент выпустят стенограммы и вызовут некоторых свидетелей для открытых слушаний.

Демократы в Конгрессе США расследуют прямые просьбы Трампа к украинским чиновникам начать расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена и его семьи.

Накануне за закрытыми дверями давал показания заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.