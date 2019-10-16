Ердоган про переговори по Сирії: говоритиму тільки з Трампом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що відмовиться зустрітися з віцепрезидентом США Майком Пенсом, який повинен вирушити до Туреччини, щоб переконати його припинити наступ у Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив телеканалу Sky News.

"Я не збираюся з ними (з американською делегацією) розмовляти. Вони будуть розмовляти зі своїми колегами. Коли Трамп приїде сюди, я буду говорити", - заявив він у коментарі телеканалу.

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У вівторок офіс віцепрезидента США оголосив, що в середу Пенс очолить делегацію США, яка вирушить до Туреччини. До складу делегації повинні увійти держсекретар США Майка Помпео, радник з національної безпеки Трампа Роберт О'Брайен і спеціальний представник по Сирії Джеймс Джеффрі.

У вівторок Ердоган пообіцяв, що не оголосить припинення вогню на північному сході Сирії, а в середу заявив, що наступ завершиться, лише якщо курдські загони в регіоні складуть зброю та вийдуть із запланованої "безпечної зони".

США днями оголосили санкції проти міністерств оборони та енергетики Туреччини, а також міністрів оборони, енергетики та внутрішніх справ. Дональд Трамп також заявив, що підвищить мита на імпорт турецької сталі та скасовує переговори про торгову угоду на 100 мільярдів доларів.

Ердоган каже, що не зупиниться навіть попри санкції США і ембарго європейських країн на озброєння.