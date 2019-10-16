Ердоган висунув умову зупинення наступу в Сирії

Наступ Туреччини на північному сході Сирії завершиться, якщо курдські загони в регіоні складуть зброю та вийдуть із запланованої "безпечної зони", заявив у середу президент Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ердоган попередив: якщо ця умова не буде виконана, жодна влада не зможе зупинити турецьку операцію.

Ердоган заявив, що найшвидшим рішенням для курдських груп є здача зброї та вихід із району "до вечора" в середу, 16 жовтня.

За його словами, операція завершиться, коли буде створена "безпечна зона", і Туреччина це не обговорює.

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У рамках операції від "терористів" очищено 1200 кв. км території Сирії, зазначив турецький лідер.

США днями оголосили санкції проти міністерств оборони та енергетики Туреччини, а також міністрів оборони, енергетики та внутрішніх справ. Дональд Трамп також заявив, що підвищить мита на імпорт турецької сталі та скасовує переговори про торгову угоду на 100 мільярдів доларів.

Ердоган каже, що не зупиниться навіть попри санкції США і ембарго європейських країн на озброєння.

Анкара планує переселити 3,5 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.