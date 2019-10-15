США запровадили санкції проти Туреччини, Трамп погрожує її економіці

Трамп підписав указ, що запроваджує санкції стосовно Міністерств оборони і енергетики Туреччини та міністра оборони Туреччини Хулуси Анкара, голови МВС Сулейман Сойлу і міністра енергетики Фатіха Донмеза.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Президент США також заявив про намір підвищити мита на турецьку сталь до 50 відсотків, тобто до травневого рівня (тоді США вдвічі знизили мита на турецьку сталь до 25 відсотків).

За його словами, США також припинять переговори під егідою Міністерства торгівлі щодо торговельної угоди з Туреччиною на суму 100 мільярдів доларів.

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"Цей президентський указ дозволить Сполученим Штатам запровадити жорсткі санкції стосовно осіб, причетних до серйозних порушень прав людини в Сирії, а саме тих, хто перешкоджатиме припиненню вогню і поверненню додому насильно переміщених осіб, насильно повертатиме біженців або загрожуватиме миру, безпеці і стабільності в цій країні", - сказав Трамп.

За словами глави Білого дому, санкції передбачають конфіскацію активів, зокрема фінансових установ, і заборону на в'їзд до Сполучених Штатів.

"Я повністю готовий швидко знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжуватимуть цей небезпечний і руйнівний шлях", - сказав Трамп.

Торік санкції США знищили майже 30 відсотків від вартості ліри.

Туреччина каже, що її операція на півночі Сирії спрямована на нейтралізацію курдського ополчення YPG, яке вона вважає терористичним і таким, що загрожує її безпеці.

Наступ Туреччини і виведення військ США викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.