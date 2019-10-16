Трамп: Росія допомагає Сирії і це нормально

Президент Дональд Трамп відкинув занепокоєння у тому, що вихід США з Сирії залишив напризволяще сирійських курдів, американських союзників, і що Росія вирушила в регіон, аби заповнити "вакуум".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Сирія може отримати якусь допомогу від Росії, і це нормально", - сказав Трамп, спілкуючись у середу з журналістами в Білому домі.

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Трамп зазначив, що курди, які боролись разом з американськими військами проти "Ісламської держави", не ангели. Він додав, що курди добре захищені і знають, як вести боротьбу.

Турецькі війська почали наступ у північній Сирії після того, як Трамп оголосив про вихід військ з регіону. Від початку турецького вторгнення США запровадили санкції проти Анкари та закликали припинити вогонь. Президент Ердоган відкинув ці вимоги.

Трамп зазначив у середу, що санкції є значно ефективнішим інструментом, ніж якби американські війська залишались оберігати стабільність в регіоні.

"Я розглядаю ситуацію на кордоні Туреччини з Сирією для Сполучених Штатів як стратегічно блискучу. Ми можемо вести наші битви на наших власних територіях", - додав він.

У результаті турецького наступу Росія, яка підтримує у війні в Сирії уряд Башара Асада, може значно посилити свій вплив. Сирійські війська спільно з російськими військовими займають північні території, раніше контрольовані курдами.