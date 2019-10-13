Росіяни бомбардували цивільні лікарні в Сирії - ЗМІ

Лише протягом 12 годин 5 травня цього року російські літаки скинули бомби на чотири лікарні Сирії, розташовані в районах, контрольованих опозицією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розслідуванні New York Times.

Зокрема, журналісти отримали записи про розмови між російськими пілотами та їх польотами над Сирією. Ці записи записувалися бійцямм сирійської опозиції, які слухають розмови та записують їх.

New York Times порівнював ці записи з даними про напади на лікарні, опитував свідків та збирав думку експертів щодо тактики повітряних атак та озброєнь.

На відео, опублікованому газетою, пілоти отримують місцезнаходження мішеней, отримують їх та повідомляють про напад. У кількох випадках New York Times навіть має відеозаписи нападів, оскільки сирійці, спостерігаючи за присутністю російських розвідувальних літаків, встановлювали відеокамери на випадок нападу.

В одному з відеозаписів видно, що напад здійснюється за допомогою точних бомб, які вибухають не при ударі об землю, а через мить. Як зазначається, такого озброєння немає у сирійських військових.

Напади на лікарні суворо заборонені міжнародним законодавством.

Видання зазначає, що такі дії мають зламати опір у опозиційних сил.