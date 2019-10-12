Макрон - Трампу: треба якнайшвидше зупинити турецький наступ у Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон закликав американського колегу Дональда Трампа якнайшвидше зупинити наступ турецьких військ у Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Макрон провів телефонну розмову з Трампом у п'ятницю ввечері і "наголосив на необхідності в першу чергу запобігти будь-якому відродженню ІДІЛ в регіоні, підтримати тих, хто воював разом з нами проти терористів і захистити цивільне населення".

"З цією метою президент Республіки нагадав про необхідність якнайшвидшого припинення турецького наступу", - заявили в Єлисейському палаці.

Турецькі війська в п'ятницю посилили обстріли курдських цілей на півночі Сирії, а президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що наступ буде продовжуватися, незважаючи на попередження США.

У суботу підтримувані Туреччиною сирійські повстанці захопили центр сирійського прикордонного міста Рас-ель-Айн.

Туреччина каже, що мета її нападу - розгромити курдські загони, які вона вважає терористичними через зв'язки з повстанцями в Туреччині. США погрожують Анкарі наслідками за цю операцію.

Туреччина заявляє, що має на меті створити на "звільненій" частині Сирії "безпечну зону", куди вона зможе перемістити багатьох із 3,6 мільйона сирійських біженців, які зараз перебувають на її території.