У Трампа випадково визнали, що тиснули на Україну, а потім стали заперечувати

Виконувач обов'язків керівника апарату Білого дому Мік Малвані під час спілкування із журналістами випадково визнав, що військова допомога Україні була заморожена, в обмін на початок розслідування Україною справи проти демократів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Малвані заявив журналістам в четвер, що "не виникає сумнівів", що Білий дім відклав надання коштів Україні, бо вимагав почати розслідування справи з приводу злому сервера Демократичного національного комітету (DNC) 2016 року.

"Тому ми і затримали виділення грошей", – сказав Малвані.

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При цьому, держслужбовець не став уточнювати, що в оприлюдненому листуванні американських дипломатів йшлося про спроби змусити Україну розслідувати справу сина Джо Байдена, політичного конкурента президента США Дональда Трампа.

Пізніше Малвані заявив, що Білий дім ніколи не вимагав від України розслідування виборів у США в обмін на військову допомогу, спростувавши коментарі, зроблені раніше цього ж дня.

"Дозвольте мені пояснити, що між українською військовою допомогою та будь-яким розслідуванням виборів 2016 року абсолютно не було жодного quid pro quo ("послуга за послугу". - Ред.). Ніколи не було жодних умов щодо надходження допомоги, пов'язаної із питанням сервера DNC", - зазначив він.

Заяви Малвані пролунали після того, як посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд заявив у письмових свідченнях в рамках розслідування імпічменту, що президент Дональд Трамп сказав високопоставленим посадовцям США узгодити безпосередньо з його особистим адвокатом Руді Джуліані політику США в Україні.