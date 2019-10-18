США: вплутаний у скандал з Україною міністр піде у відставку

Голова Міністерства енергетики США Рік Перрі, якого називали відповідальним за неофіційну політику щодо України, йде у відставку.

Про це заявив президент Дональд Трамп повідомив, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Трамп сказав, що Перрі піде з посади до кінця року. "Насправді я думав, що він може піти трохи раніше. Але у нього є дуже великі плани. Він буде дуже успішним. У нас є наступник на цю посаду. Ми повідомимо про це пізніше", - зазначив президент.

Повідомлення про відставку з’явилось за день до терміну, коли Перрі мав надати документи комітетам Палати представників, що стосуються розслідування імпічменту Трампа.

The New York Times написала, що Перрі сказав Трампу про намір піти у відставку.

Раніше повідомлялося, що Перрі заявив українським чиновникам під час зустрічей у Києві, що адміністрація Трампа хоче замінити всю наглядову раду найбільшої газової компанії в країні - "Нафтогазу" з метою укладення в майбутньому вигідних контрактів.

Перрі спростував повідомлення про те, що він тиснув на Україну з метою ввести певних людей до складу правління "Нафтогазу", заявивши, що він лише рекомендував деякі фігури на прохання українського уряду.

За даними AP, cеред кандидатів, яких рекомендував Перрі, був Роберт Бенш, який тривалий працював енергетичним радником українського уряду в умовах проросійського режиму президента Віктора Януковича.

Бенш тісно співпрацював з Юрієм Бойком, міністром енергетики Януковича та колишнім віцепрем'єр-міністром (нині Бойко нардеп від "Опозиційної платформи - За життя").

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент заявив, що Рік Перрі, міністр енергетики США, був одним із трьох відповідальних за політику щодо України.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що погодився в липні на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки на прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі.

Перрі стверджував, що ніколи не чув і не згадував у розмовах про Україну з президентом Дональдом Трампом та іншими посадовцями про політичного конкурента Трампа Джо Байдена.

У вересні демократи в Палаті представників розпочали формальну процедуру імпічменту президента США. Вони наполягають, що він міг тиснути на українське керівництво з метою ініціювання розслідування проти Джо Байдена, головного політичного опонента Трампа на президентських виборах у США.

Як відомо, Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів американської військової допомоги Україні незадовго до того, як поговорити із президентом Володимиром Зеленським.