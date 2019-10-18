У Трампа случайно признали, что давили на Украину, а потом стали отрицать

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани во время общения с журналистами случайно признал, что военная помощь Украине была заморожена в обмен на начало расследования Украиной дела против демократов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Малвани заявил журналистам в четверг, что "не возникает сомнений", что Белый дом отложил предоставление средств Украине, потому что требовал начать расследование дела по поводу взлома сервера Демократического национального комитета (DNC) в 2016 году.

"Поэтому мы и задержали выделение денег", - сказал Малвани.

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При этом госслужащий не стал уточнять, что в обнародованной переписке американских дипломатов говорилось о попытках заставить Украину расследовать дело сына Джо Байдена, политического конкурента президента США Дональда Трампа.

Позже Малвани заявил, что Белый дом никогда не требовал от Украины расследования вокруг выборов в США в обмен на военную помощь, опровергнув комментарии, сделанные ранее в этот же день.

"Позвольте мне объяснить, что между украинской военной помощью и любым расследованием выборов 2016 года абсолютно не было ни одного quid pro quo ("услуга за услугу". - Ред.). Никогда не было никаких условий для поступления помощи, связанной с вопросом сервера DNC", - отметил он.

Заявления Малвани прозвучали после того, как посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд заявил в письменных показаниях в рамках расследования импичмента, что президент Дональд Трамп сказал высокопоставленным должностным лицам США согласовывать непосредственно с его личным адвокатом Руди Джулиани политику США в Украине.