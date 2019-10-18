Питання розширення ЄС переосмислять на наступному саміті - Нідерланди

Під час першого дня саміту Ради ЄС Данія та Нідерланди приєдналися до Франції у протидії відкриттю переговорів з Албанією та Північною Македонією про вступ до ЄС, а прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що лідери ЄС переосмислять це питання на наступному саміті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Лідери закінчили перший день саміту, не ухваливши жодних висновків щодо розширення. Прем'єр-міністр Фінляндії Антті Рінне заявив при виході з будівлі Європейської ради після 6,5-годинної дискусії, що переговори про розширення можуть відновитися наступного ранку.

Усі погляди звернені на Францію, оскільки позиція Еммануеля Макрона досі була головним каменем спотикання для відкриття переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією.

Франція хоче, щоб Єврокомісія глибоко реформувала спосіб ведення переговорів про приєднання. Критики запитують, чому Макрон не ставив це питання рік тому, і, припускають, що це є лише приводом протистояти відкриттю переговорів про приєднання зі Скоп'є та Тираною.

Північна Македонія могла б отримати вигоду, якби країни-члени погодилися відділити її від Албанії у цьому питанні.

І Італія, і Німеччина виступають за відкриття переговорів, однак їхня протидія розділенню не допомагає Скоп'є.

Прихильники Північної Македонії та Албанії сподіваються, що лідери ЄС принаймні ухвалять текст з чітким політичним посланням на користь майбутнього та певного приєднання, заявило дипломатичне джерело.

Як повідомляється, Франція, Німеччина, Нідерланди та Данія розглядають компроміс, щоб перенести переговори до квітня 2020 року або на оголошений саміт ЄС-Західні Балкани в Загребі наступного травня, який відкрив би вікно для потенційної реформи розширення, якої домагається Франція.