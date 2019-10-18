Вопрос расширения ЕС переосмыслят на следующем саммите – Нидерланды

Во время первого дня саммита Совета ЕС Дания и Нидерланды присоединились к Франции в противодействии открытию переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС, а премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что лидеры ЕС переосмыслят этот вопрос на следующем саммите.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Лидеры закончили первый день саммита, не приняв никаких выводов относительно расширения. Премьер-министр Финляндии Антти Ринне заявил, выходя из здания Европейского совета после 6,5 час дискуссии, что переговоры о расширении могут возобновиться на следующее утро.

Все взоры обращены на Францию, поскольку позиция ее президента Эммануэля Макрона до сих пор была главным камнем преткновения для открытия переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией.

Франция хочет, чтобы Еврокомиссия глубоко реформировала способ ведения переговоров о присоединении. Критики спрашивают, почему Макрон не поднимал этот вопрос год назад, и, предполагают, что это лишь повод противостоять открытию переговоров о присоединении со Скопье и Тираной.

Северная Македония могла бы получить выгоду, если бы страны-члены согласились отделить ее от Албании в этом вопросе.

И Италия, и Германия выступают за открытие переговоров, однако их противодействие разделению не помогает Скопье.

Сторонники Северной Македонии и Албании надеются, что лидеры ЕС по крайней мере примут текст с четким политическим посланием в пользу будущего и определенного присоединения, заявил дипломатический источник.

Как сообщается, Франция, Германия, Нидерланды и Дания рассматривают компромисс, чтобы перенести переговоры на апрель 2020 года или на объявленный саммит ЕС-Западные Балканы в Загребе в следующем мае, который открыл бы окно для потенциальной реформы расширения, которой добивается Франция.