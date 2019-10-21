Уряд Британії вдруге винесе на голосування в парламент нову угоду про Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок має намір винести на голосування в Палату громад нову угоду про вихід з ЄС, про яку він домовився з Брюсселем минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Уряд сьогодні другу спробу провести так зване змістовне голосування, представивши депутатам вибір: схвалити угоду або принципово відмовитися від неї.

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Уряд також планує представити законодавство, необхідне для імплементації угоди про Brexit.

Як відомо, голосування за угоду мало відбутися 19 жовтня, але замість угоди депутати проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього Джонсон направив у Брюссель лист з проханням відкласти Brexit, але не підписав його. Він також відправив другий, вже підписаний лист, в якому пояснив, чому відтермінування є помилкою.

Поки не зрозуміло, чи дозволить спікер Джон Беркоу голосувати сьогодні за угоду, він може виключити це питання, виходячи з того, що двічі обговорюються одна і та сама справа.

"Поправка Летвіна про відтермінування перетворила суботу на безглузде голосування і позбавила депутатів та громадськість можливості покінчити з невизначеністю. Сьогодні вони матимуть ще один шанс виступити для британської громадськості, тому парламент може перейти до того, щоб зосередитись на речах, які насправді мають значення", - заявили в офісі прем’єра.