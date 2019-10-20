Прем’єр Британії у листі попросив ЄС відкласти Brexit, але не підписав його

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон направив у Брюссель лист з проханням відкласти Brexit, в іншому, вже підписаному посланні він пояснив, чому відтермінування є помилкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Загалом британський прем’єр надіслав три листи – непідписане прохання, якого вимагає так званий акт Бенна, ухвалений у вересні, пояснювальна записка від посла Британії у ЄС, та особистий підписаний лист, в якому Джонсон стверджує, що не хоче відстрочки.

"Я звертаюся до Європейської ради з листом, в якому інформую її про те, що Сполучене Королівство домагається подальшого продовження терміну, передбаченого статтею 50 (3) Договору про Європейський Союз... Сполучене Королівство пропонує, щоб цей період закінчився об 11 годині вечора за Гринвічем 31 січня 2020 року. Якщо сторони зможуть ратифікувати угоду до цієї дати, уряд пропонує достроково припинити цей період" - йдеться у непідписаному листі.

Посол у своєму листі просить прийняти прохання британського прем’єра і пояснює подальші кроки його уряду. У ньому також пояснюється, що лист прем’єра надіслано виключно заради виконання закону.

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"Хоча я б вважав за краще домогтися результату вже сьогодні, уряд на початку наступного тижня продовжить наполягати на ратифікації угоди і тоді ж внесе всі необхідні документи. Я все ще переконаний, що до 31 жовтня ми завершимо цей процес" – йдеться у іншому листі Джонсона на ім’я президента Європейської ради Дональда Туска.

Водночас він зазначив, що подальші відстрочки зашкодять інтересам Сполученого Королівства і його європейських партнерів, а також взаємовідносинам сторін.

"Нам потрібно завершити цей процес, щоб нарешті зробити наступний крок і почати будівництво нових відносин, у фундамент яких ляже наша довга історія дружби і добросусідства на цьому континенті" – вважає Джонсон.

Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Однак 19 жовтня депутати підтримали поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Зазначимо, що у вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змушує прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.