Парламент Британії проголосував за поправку про відтермінування Brexit

Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Поправку підтримали 322 депутати, проти проголосували 306 законодавців.

Поправка зобов'язує прем’єр-міністра Бориса Джонсона написати лист в Брюссель з проханням продовжити термін дії Brexit до 31 січня наступного року.

Джонсон в даний час повинен попросити продовження, якщо в суботу парламент проголосує проти угоди про вихід, яку він підписав з лідерами ЄС в Брюсселі на цьому тижні.

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Але поправка депутата Олівера Летвіна передбачає, що угода не буде повністю схвалена "до тих пір, поки" не будуть прийняті всі законодавчі акти, необхідні для виходу Британії з ЄС.

Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Зазначимо, що у вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змушує прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.