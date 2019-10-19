Джонсон заявив, що не проситиме ЄС про відтермінування Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не вестиме переговори з Євросоюзом про відстрочку Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час виступу в парламенті.

"Я не буду вести переговори про відстрочку з ЄС, і закон також не примушує мене це робити", - сказав Джонсон, додавши, що він не "стривожений" рішенням депутатів.

Він пообіцяв представити наступного тижня в парламенті законодавство, необхідне для реалізації його угоди про вихід з ЄС.

Британські депутати сьогодні підтримали поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього голосування за угоду з ЄС відклали до наступного тижня.

Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Зазначимо, що у вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змушує прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.