Четверо осіб застрягли у затопленій печері на півночі Іспанії

Іспанські рятувальники намагаються дістатися до чотирьох португальських спелеологів, які потрапили у водяну пастку в результаті раптової повені в мережі печер в Кантабрії на півночі Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Четверо осіб з альпіністського клубу Порту перебували в суботу в печерах Куето-Ковентоса неподалік Арредондо.

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Керівник секції спелеологів Вітор Гандра, до якої належать четверо португальців, назвав їх дуже досвідченими, проте, за його словами, швидкий підйом води застав їх зненацька.

У неділю рятувальники змогли увійти вглиб на пів сотні метрів в одну із печер, але високий рівень води завадив їм пройти далі.

Рівень води потроху опускається, але тільки зі швидкістю 10 см на годину.

У липні з однієї з тамтешніх печер було врятовано трьох осіб.