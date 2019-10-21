Четыре человека застряли в затопленной пещере на севере Испании

Испанские спасатели пытаются добраться до четырех португальских спелеологов, попавших в водяную ловушку в результате внезапного наводнения в сети пещер в Кантабрии на севере Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Четыре человека из альпинистского клуба Порту находились в субботу в пещерах Куэто-Ковентоса неподалеку от Арредондо.

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Руководитель секции спелеологов Витор Гандрих, в которую входят четверо португальцев, назвал их очень опытными, однако, по его словам, быстрый подъем воды застал их врасплох.

В воскресенье спасатели смогли войти вглубь на полсотни метров в одну из пещер, но высокий уровень воды помешал им пройти дальше.

Уровень воды постепенно опускается, но только со скоростью 10 см в час.

В июле с одной из местных пещер были спасены три человека.