Із затопленої печери в Німеччині врятували туриста

У Німеччині врятували другого чоловіка, який потрапив у пастку в печері у федеральній Землі Баден-Вюртемберг після проливного дощу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення поліції Ройтлінгена.

Гід та його клієнт застрягли всередині печери Фалькенштайн у неділю. Зайшовши в печеру близько 5 години вечора, вони не змогли вибратися, оскільки після сильного дощу несподівано піднялася вода.

Читайте також У Німеччині двоє чоловіків застрягли у затопленій печері, один досі у пастці

На вході до печери розгорнули масштабну рятувальну операцію, до якої залучили 80 осіб. Гіда рятувальники визволили у понеділок вранці. Ближче до обіду вдалося визволити й туриста.

"Тим часом було врятовано другого чоловіка з печери. Він почувається добре, але його ще оглянуть у лікарні як запобіжний захід", - повідомила поліція у Twitter.

Печера Фалькенштайн розташована у гірському масиві Швабський Альб і є популярним туристичним напрямком.

Туристичний сайт міста Бад-Урах повідомляє, що це "активна водна печера", з якої витікає річка Ельзах, та що тури у ній не є небезпечними.

Проте рятувальники кажуть: чоловіки мали бути обачнішими, адже відомо, що в дощ западини в печері можуть заповнитися водою і перекрити шлях до виходу.