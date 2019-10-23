Ryanair запустить рейси з Херсона до Відня

Бюджетний авіаперевізник Ryanair із 30 березня запустить рейси з аеропорту Херсон до столиці Австрії - Відня.

Про це свідчать дані системи бронювання, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Рейси виконуватимуть щопонеділка та щоп'ятниці. Вартість квитка на 30 березня становить 66 євро в один бік.

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Нагадаємо, Ryanair із 21 грудня запустить рейси з Херсона до Кракова. Із 17 червня авіакомпанія Ryanair запустила рейси з Харкова до Кракова, а 19 червня - рейси з Одеси до Кракова.

Раніше стало відомо, що Ryanair у квітні 2020 року запустить новий рейс зі Львова до столиці Угорщини.