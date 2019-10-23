Ryanair запустит рейсы из Херсона в Вену

Бюджетный авиаперевозчик Ryanair с 30 марта запустит рейсы из аэропорта Херсон в столицу Австрии - Вену.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНІАН.

Рейсы будут выполнять по понедельникам и пятницам. Стоимость билета на 30 марта составил 66 евро в одну сторону.

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Напомним, Ryanair с 21 декабря запустит рейсы из Херсона в Краков. С 17 июня авиакомпания Ryanair запустила рейсы из Харькова в Краков, а 19 июня - рейсы из Одессы в Краков.

Ранее стало известно, что Ryanair в апреле 2020 года запустит новый рейс из Львова в столицу Венгрии.