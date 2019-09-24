Австрія запустить потяг до Перемишля із пересадкою в Україну

Федеральні залізниці Австрії (ÖBB) запустять поїзд із Ґраца, через Відень, Остраву і Краків до Перемишля, де можна буде зручно пересісти на потяги до Львова і Одеси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

У ÖBB планують запуск потяга Eurocity 104 сполученням Ґрац (Австрія) - Перемишль (Польща) та в зворотному напрямку - Eurocity 105.

Перші рейси за вказаним маршрутом будуть виконані 15 грудня. Потяги ÖBB складатимуться з вагонів 1 та 2 класів. Обслуговування поїздів у Польщі і Чехії буде здійснюватися спільно залізничними компаніями цих країн – польською PKP Intercity і чеською České dráhy. У місті Богумін у напрямку Ґраца до поїзда будуть чіпляти додаткові чеські вагони.

Із Ґраца потяг вирушатиме о 5:28, прибувати на головний залізничний вокзал Відня о 8:02, до Острави - 11:02, до Кракова - о 15:00, і до Перемишля - о 17:56. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 10:14, о 19:49 буде у Відні, а о 22:33 - у Ґраці.

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За словами речника ÖBB Бернхарда Рідера, у Перемишлі буде можлива пересадка на потяг до Львова і Одеси.

Зазначимо, що поїзд №36 Одеса-Перемишль, який прямує через Львів, прибуває до польського міста о 09:50, тобто за 25 хвилин до того, як вирушає поїзд Перемишль-Ґрац. А в зворотному напрямку з Перемишля потяг до Одеси через Львів йде о 18:39, тобто за 42 хвилини після прибуття поїзда Ґрац-Перемишль.