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Ryanair слідом за Wizz Air відкриває рейс Львів-Будапешт

Середа, 11 вересня 2019, 16:15

Авіакомпанія Ryanair у квітні 2020 року запустить новий рейс зі Львова до столиці Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

На сайті Ryanair маршрут Львів-Будапешт вже доступний для бронювання з 1 квітня 2020 року. Ціна квитків починається від 10 євро в одну сторону з урахуванням перевезення малої ручної поклажі.

10 вересня запуск цього маршруту анонсував другий лоу-кост - Wizz Air, проте угорська авіакомпанія має намір почати польоти тільки з 3 червня 2020 року, але в ті ж дні - по середах і неділях.

Квитки в системі бронювання Wizz Air на момент відкриття продажів продавалися за ціною від 289 грн в один бік, що в еквіваленті становить близько 10 євро.

Відкриття рейсів в Будапешт стане першим розширенням мережі маршрутів Ryanair з моменту анонсу перших напрямків в березні 2018 року. Тоді лоу-кост оголосив про запуск п'яти рейсів зі Львова в Дюссельдорф, Меммінген, Варшаву, Краків і Лондон.

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