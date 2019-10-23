Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Міністри оборони НАТО хочуть домовитися про збільшення підтримки України

Каталонія: загиблий та двоє зниклих безвісти внаслідок повені

Комітет Бундестагу може відвідати Київ задля ухвалення рішення щодо Голодомору

Ердоган і Путін домовились про Сирію, Анкара зупинила військову операцію






Wizz Air літатиме з Одеси до Братислави

Середа, 23 жовтня 2019, 14:54

Бюджетний авіаперевізник Wizz Air з 3 листопада запустить рейси Одеса - Братислава (Словаччина).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу міжнародного аеропорту "Одеса".

Вильоти з Одеси здійснюватимуть щосереди та щонеділі. Вартість квитків - від 492 грн в один бік.

Читайте також
Ryanair запустить рейси з Херсона до Відня

Братислава - єдина в світі столиця, що межує з двома іноземними державами: Австрією та Угорщиною.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air Holdings Plc також запускає із Запоріжжя рейси до Гданська, Вроцлава, Кракова, Відня і Вільнюса.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина
powered by lun.ua