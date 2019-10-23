Wizz Air літатиме з Одеси до Братислави

Бюджетний авіаперевізник Wizz Air з 3 листопада запустить рейси Одеса - Братислава (Словаччина).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу міжнародного аеропорту "Одеса".

Вильоти з Одеси здійснюватимуть щосереди та щонеділі. Вартість квитків - від 492 грн в один бік.

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Братислава - єдина в світі столиця, що межує з двома іноземними державами: Австрією та Угорщиною.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air Holdings Plc також запускає із Запоріжжя рейси до Гданська, Вроцлава, Кракова, Відня і Вільнюса.