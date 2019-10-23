Wizz Air будет летать из Одессы в Братиславу
Среда, 23 октября 2019, 14:54
Бюджетный авиаперевозчик Wizz Air с 3 ноября запустит рейсы Одесса - Братислава (Словакия).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта "Одесса".
Вылеты из Одессы будут осуществляться каждую среду и воскресенье. Стоимость билетов - от 492 грн в одну сторону.
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Братислава - единственная в мире столица, граничащая с двумя иностранными государствами: Австрией и Венгрией.
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air Holdings Plc также запускает из Запорожья рейсы в Гданьск, Вроцлав, Краков, Вену и Вильнюс.
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