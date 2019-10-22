Wizz Air запускає 6 маршрутів із Запоріжжя

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air Holdings Plc запускає із Запоріжжя рейси до Гданська, Вроцлава, Кракова, Відня і Вільнюса.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив директор по персоналу Wizz Air Holdings Plc Йоган Ейдхаген під час пресконференції в Києві у вівторок.

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За його словами, рейси будуть виконуватися з березня 2020 року двічі на тиждень. Їх вартість — від 569 гривень.

Wizz Air, найбільший лоукост-перевізник в Центральній і Східній Європі, пропонує рейси більш ніж за 600 маршрутам з 25 баз, поєднуючи 145 напрямків у 44 країнах.

Флот авіакомпанії складається з 120 літаків Airbus A320 і Airbus A321.

До кінця 2019 року компанія має намір перевезти 40 млн пасажирів.