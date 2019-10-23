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У Меркель не проти відкласти Brexit

Середа, 23 жовтня 2019, 15:52

Німеччина не заперечуватиме проти будь-якої пропозиції Європейського союзу надати Британії продовження терміну виходу з блоку.

Про це заявив речник канцлерки Німеччини Ангели Меркель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я не можу передбачити результат консультацій", - заявив Штеффен Зайберт на черговій пресконференції.

"Але я можу сказати від імені федерального уряду, що Німеччина не буде стояти на шляху відтермінування" - сказав він.

Раніше голова Євроради Дональд Туск заявив, що рекомендуватиме лідерам країн ЄС погодити прохання Лондона відтермінувати вихід країни з блоку.

Із такою заявою Туск виступив після того, як Палата громад британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди про Brexit, запропонований урядом.

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