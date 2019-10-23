У Меркель не против отложить Brexit

Германия не будет возражать против любого предложения Европейского союза предоставить Британии продление срока выхода из блока.

Об этом заявил спикер канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я не могу предсказать результат консультаций", - заявил Штеффен Зайберт на очередной пресс-конференции.

"Но я могу сказать от имени федерального правительства, что Германия не будет стоять на пути отсрочку" - сказал он.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам стран ЕС согласовать просьбу Лондона отсрочить выход страны из блока.

С таким заявлением Туск выступил после того, как Палата общин британского парламента предварительно одобрили соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения о Brexit, предложенный правительством.